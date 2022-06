Asllani per il futuro dell’Inter: ottimi numeri e doppio ruolo

Kristjan Asllani è il nome per il futuro del centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di puntare su di lui per rinforzare il centrocampo (vedi ultimi aggiornamenti), consapevoli anche dei numeri fatti registrare nella scorsa stagione con l’Empoli e per la sua duttilità.

DOPPIO RUOLO – Classe 2002, con i suoi 20 anni di età Kristjan Asllani ha già fatto vedere buone cose nella sua prima stagione in Serie A. Con la maglia dell’Empoli, il centrocampista albanese ha messo insieme 27 presenze totali (23 in campionato) con un gol e un assist. Giocatore piuttosto duttile, in grado di giocare sia davanti alla difesa – dove, tra Primavera e Prima Squadra ha registrato 24 presenze con tre gol e 1 assist – sia al centro (sebbene la presenza in questa posizione sia soltanto una) e anche come trequartista. Ruolo, quest’ultimo, in cui ha giocato per due volte con un gol e un assist a referto. Le qualità di Asllani sono testimoniate anche dal suo debutto a 20 anni (durante la sua prima stagione tra i professionisti) nell’Albania, dove è già sceso in campo per cinque volte dal marzo 2022.

ALTERNATIVA – Insomma, Asllani è un’ottima alternativa a basso costo e soprattutto di grande prospetto per il centrocampo dell’Inter. Specialmente, viste le sue caratteristiche e l’ottima capacità con i piedi, per dare a Simone Inzaghi un’alternativa credibile a Marcelo Brozovic. Un tassello necessario, viste le difficoltà per i nerazzurri di sostituire il croato quando assente, perdendo punti che si sono poi rivelati decisivi al termine del campionato. Chiaramente bisognerà dare tempo ad Asllani, ma le premesse sono molto più che buone.