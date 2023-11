Asllani, parole di encomio da Inzaghi. Quando però la titolarità?

Kristjan Asllani sta crescendo e prendendosi le chiavi del centrocampo dell’Inter. Il suo mazzo però è quello di scorta, il primo è nelle mani di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi, quando la titolarità all’albanese?

ULTIME SETTIMANE – Kristjan Asllani è cresciuto, ha superato le difficoltà e la pressione, adesso è una valida alternativa al titolare Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi nelle ultime settimane lo ha utilizzato sempre di più e anche nelle situazioni difficili per la squadra. Il centrocampista è entrato a partita in corso contro la Roma sul risultato di 0-0 ed ha ricevuto un atto di fiducia anche con Atalanta e Salisburgo in due match diversi per ciò che stava vivendo l’Inter.

Asllani, crescita sì ma serve l’occasione

FIDUCIA – Con la Roma ha iniziato l’azione del gol di Marcus Thuram con un lancio di 40 metri. Con l’Atalanta in pochi minuti è stato fondamentale in fase difensiva ed ha anche imbeccato Alexis Sanchez in profondità provocando con un passaggio in verticale l’espulsione di Rafael Toloi. A Salisburgo Asllani ha giocato più di 30 minuti sostituendo Calhanoglu appena ammonito. Il centrocampista ha addirittura sfiorato la prima rete in nerazzurro, che dall’anno scorso non è ancora mai arrivata. I segnali sono diversi, eppure la titolarità non arriva mai. Kristjan è partito dal primo minuto solo con la Real Sociedad in Spagna quasi due mesi fa. Quando ci sarà un’altra occasione per l’ex Empoli?

CENTROCAMPO – L’ultima partita prima della sosta dell’Inter sarà contro il Frosinone a San Siro. Nicolò Barella è sicuro di partire dall’inizio, assieme a lui ballottaggio tra Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. In cabina di regia dovrebbe giocare Hakan Calhanoglu, niente da fare perciò per Asllani. Servono ancora tanta pazienza, tantissima, e le prestazioni in grado di convincere Inzaghi.