Asllani paradosso Inter: senza Brozovic non scala le gerarchie di Inzaghi

Asllani spera che la seconda stagione in maglia Inter agli ordini di Inzaghi sia migliore della prima. Dal punto di vista del minutaggio sarebbe assurdo avere meno chance dopo la cessione di Brozovic, eppure la rivoluzione nerazzurra in mezzo al campo nasconde qualche “insidia”

NUOVI EQUILIBRI – L’Inter riparte con nuove certezze a centrocampo. Un concetto romantico che può essere visto anche dalla prospettiva opposta: l’Inter riparte senza vecchie certezze a centrocampo. L’uscita di scena di Marcelo Brozovic promuove Hakan Calhanoglu nel ruolo di perno della linea mediana nerazzurra. Un ruolo già cucito sulle caratteristiche tecnico-tattiche del classe ’94 turco in seguito all’emergenza dell’ultima stagione. L’Inter di Simone Inzaghi sa già come giocare senza Brozovic a fare da schermo davanti alla difesa. L’elemento che dà continuità all’idea inzaghiana è Nicolò Barella mezzala destra, insostitubile. I nuovi sviluppi, invece, riguarderanno il lato opposto del centrocampo nerazzurro. Alla sinistra di Calhanoglu il titolare designato è Henrikh Mkhitaryan, vera sorpresa dell’ultima annata e protagonista mancante in quel di Istanbul. L’infortunio rimediato nel Derby di Milano di ritorno ha alterato tutti gli equilibri dell’Inter non più Brozovic-dipendente. In questo reparto si inserisce Davide Frattesi, che diventerà il quarto titolare del centrocampo di Inzaghi. Un ruolo fondamentale da alternativa a Mkhitaryan e backup di Barella, non un banale elemento utile solo nelle rotazioni ogni tre giorni.

Il nuovo vecchio ruolo di Asllani all’Inter

ULTIMA OPZIONE – Nel discorso post-Brozovic rientra anche e soprattutto Kristjan Asllani, che viene da una prima annata da dimenticare in maglia Inter. Relegato a sesta opzione in mezzo al campo, addirittura alle spalle dell’ormai ex Roberto Gagliardini, il classe 2002 scuola Empoli non si è praticamente mai calato nei panni di vice-Brozovic. Panni pesanti, che oggi non esistono più. Salvo sorprese di calciomercato, Asllani nella stagione che sta per iniziare avrà l’occasione di fungere da vice-Calhanoglu ma probabilmente senza scalare gerarchie. L’Inter, senza Brozovic e Gagliardini, deve completare il reparto con un altro centrocampista. Possibilmente un mediano di peso e qualità in grado di offrire una variante tattica a Inzaghi sia dal 1′ sia a partita in corso. Probabilmente un profilo di esperienza anziché un altro talento da svezzare. I nomi di Roberto Pereyra (classe 91′ svincolato) e Lazar Samardzic (classe 2002 dell’Udinese) vanno in direzioni opposte. Un po’ con il progetto tattico della squadra friuliana, nella quale si sono trovati nell’ultimo biennio. E da titolarissimi nell’ultimo anno. Che sia un investimento a costo zero per avere più garanzie dalla panchina oppure oneroso con prospettiva futura, l’Inter cerca un “sesto” che potenzialmente faccia il “quinto” come Gagliardini. Il numero 14 nerazzurro aspetterà la sua occasione, sperando poi di far ricredere Inzaghi: la fiducia dell’Inter nel talento albanese non manca. E il 21enne Asllani non vuole certo arrendersi alle prime normali difficoltà in carriera.