Asllani, occasioni sfruttate! Ora la prova di maturità in Inter-Atalanta

Senza Calhanoglu infortunato, in Inter-Atalanta toccherà di nuovo ad Asllani dal 1′. Il centrocampista ha sfruttato le chance avute in stagione: ora arriva la prova di maturità

OCCASIONE – L’infortunio di Calhanoglu dopo il successo sull’Atletico Madrid ha scombinato i piani di Inzaghi che, per le successive partite, avrà il solo Kristjan Asllani come opzione in cabina di regia. Il centrocampista ex Empoli, dopo l’ottima prova col Lecce impreziosita da un’assist, scenderà nuovamente in campo mercoledì sera contro l’Atalanta. Un’occasione importante per l’albanese, in un palcoscenico che non ammette cali di tensione: contro i bergamaschi l’attenzione dovrà essere massima, Uno dei punti di forza della squadra di Gasperini è proprio il centrocampo, con De Roon, Koopmeiners ed Ederson che saranno certamente clienti difficili con cui avere a che fare. Servirà la personalità mostrata contro la Fiorentina e contro il Lecce,

PROVA – Per Asllani si tratta della prova di maturità. Se dovesse arrivare un’altra buona prestazione il centrocampista si scrollerebbe di dosso tutte le critiche arrivate in alcune sue prestazioni poco brillanti, specie nella scorsa stagione. Quest’anno, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente: nelle prossime partite sarà fondamentale non staccare il piede sull’acceleratore. In attesa del rientro di Calhanoglu, le chiavi dell’Inter sono affidate al numero 14 nerazzurro.