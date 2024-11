Asllani, occasioni mancate senza Calhanoglu! Un’assenza pesante

Kristjan Asllani ha mancato diverse occasioni in queste settimane con l’Inter. Il centrocampista albanese non ha giocato senza Calhanoglu, la sua assenza è stata piuttosto pesante per il suo futuro.

OCCASIONI – Kristjan Asllani ha avuto tanta, tantissima sfortuna in questo periodo. Una botta al ginocchio con l’Albania gli è costata la fiducia dell’ambiente nerazzurro. L’Inter è rimasta senza Hakan Calhanoglu al rientro dalla sosta di ottobre e aveva bisogno del suo sostituto naturale. Il suo sostituto naturale però, ovvero Asllani, si è fatto male con la nazionale e non ha avuto la possibilità di giocare nemmeno con Calhanoglu assente. Ha provato a forzare il recupero ma non ce l’ha mai fatta.

Asllani, anche Inter-Venezia da fuori!

FUORI – Asllani ha saltato Roma e Young Boys, costringendo Inzaghi a provare Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan in cabina di regia. Con la Juventus l’albanese è tornato in panchina, ma non è riuscito a garantire neanche un minuto in campo. Piotr Zielinski ha preso il suo posto, segnando tra l’altro una doppietta da calcio di rigore. Nell’ultima con l’Empoli Asllani ha continuato a rimanere fuori e la storia si ripeterà in Inter-Venezia. Anzi, domani il centrocampista non sarà proprio a disposizione. Farà lavoro personalizzato ad Appiano Gentile con l’obiettivo di recuperare al 100%. La sfortuna si è messa di mezzo tra Asllani e l’Inter: il giocatore ha perso le sue più grandi possibilità da quando è arrivato in nerazzurro!