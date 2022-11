Asllani, oggi un’altra occasione da sfruttare per mandare un messaggio a Inzaghi

Il poco spazio trovato in stagione con l’Inter da Kristjan Asllani, porta il centrocampista nerazzurro a dover sfruttare ogni singola occasione possibile. Anche oggi, quando con la maglia dell’Albania affronterà in amichevole l’Armenia.

OCCASIONE – Il momento giusto per Kristjan Asllani di mandare un messaggio a Simone Inzaghi è proprio in questo periodo. Dopo lo spezzone di gara giocato in Albania-Italia, il centrocampista nerazzurro avrà oggi la possibilità (Reja permettendo) di trovare altro minutaggio contro l’Armenia. Per poi tornare in nerazzurro, dove è in programma a dicembre una serie di amichevoli nelle quali saranno principalmente impegnati – causa Mondiale – i giocatori che, fin qui, hanno avuto meno spazio.

VOGLIA DI FARE – In ogni caso è necessario sottolineare come stiamo parlando di un giocatore ancora molto giovane. Kristjan Asllani è il primo a sapere quanto sia necessario aver pazienza. Il suo momento arriverà sicuramente, viste anche le qualità che ha già dimostrato di avere. In ogni caso ogni occasione di giocare dev’essere sfruttata per mettere comunque in difficoltà Inzaghi nelle sue scelte. Anche perché la seconda parte di stagione sarà più impegnativa, intensa e complicata della prima. E servirà l’apporto di tutti. Asllani compreso.