Asllani, nuovo bivio: cosa farà Inzaghi col giovane regista?

Empoli-Inter vede già un bivio per Asllani. La scelta di Inzaghi sul suo regista nella prossima partita potrebbe dire già molto della situazione del giovane in prospettiva.

ALTERNATIVA IN REGIA – Asllani con la Real Sociedad è tornato a giocare titolare per la prima volta dal ventuno maggio. Data di Napoli-Inter, partita affrontata con largo turnover viste le esigenze di calendario. Il ritorno in campo nella prima in Champions dunque rappresenta un segnale di fiducia di Inzaghi. Che ha tenuto fede alle sue gerarchie tecniche varate in estate. Che, nello specifico, per il ruolo di regista vedevano come titolare Calhanoglu e come suo vice, appunto, l’albanese. Alla prima assenza del turco quindi il tecnico è stato coerente. Ma il campo poi ha dato i suoi verdetti.

PROBLEMI IN CAMPO – Asllani non ha giocato una partita convincente. Come quasi tutti, ma lui non ha lo status di Barella, Bastoni o Mkhitaryan. Lui doveva dimostrare qualcosa. Di aver imparato, di essere cresciuto. Invece la risposta in partita non è stata convincente. E questo porta Inzaghi a una domanda immediata: cosa fare per l’Empoli?

BIVIO A EMPOLI – Le opzioni sono due. Con Calhanoglu in ripresa dal suo infortunio, Inzaghi deve scegliere. Mandarlo subito in campo o propendere per la prudenza, visto il calendario fitto che propone la prossima partita già mercoledì col Sassuolo. L’assenza del turco porterebbe quindi a una conferma di Asllani nel ruolo di regista. Confermandogli anche la fiducia, con una seconda possibilità. Sulla carta più semplice dell’esordio in Champions. Un bivio per Asllani. Che potrebbe già dire qualcosa sulla sua stagione.