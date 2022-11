Asllani, nel 2023 più spazio nell’Inter: Inzaghi punta anche su di lui

Quest’estate Kristjan Asllani ha realizzato il suo sogno, ossia quello di vestire la maglia dell’Inter. L’ex Empoli non ha giocato moltissimo, ma nell’anno che verrà troverà sicuramente maggior spazio. Inzaghi è convinto del classe 2002 e vuole dargli maggiori possibilità

IN RAMPA DI LANCIO – Kristjan Asllani è attualmente in Nazionale per gli impegni internazionali della squadra allenata da Eddy Reja. Il classe 2002 troverà minuti importanti, che potrebbero servigli per tornare poi all’Inter con qualche certezza in più. Asllani, fino ad ora, non ha trovato molto spazio con la maglia nerazzurra, ma i motivi sono presto detti. In primis la situazione critica dell’Inter, che non poteva permettersi di lanciare giovani. Ciò ha portato Simone Inzaghi a provare Calhanoglu in cabina di regia anzichè l’ex Empoli, anche per non correre il rischio di bruciarlo. Alla fine la scelta ha dato ragione al tecnico nerazzurro, che con il turco in regia ha risalito la china. Questo però non significa che Inzaghi non abbia stima nel classe 2002, anzi. L’allenatore piacentino, nell’ultimo match contro il Bologna, lo ha inserito nel ruolo di mezz’ala, con buoni risultati – qui il focus – e questa duttilità potrebbe aiutare l’ex Empoli ad avere più minuti. Nel 2023 Asllani proseguirà il suo percorso di crescita in nerazzurro: aumenteranno i minuti ma anche le pressioni. Qui toccherà al giovane centrocampista dimostrare di poter rappresentare il futuro del centrocampo nerazzurro.