Asllani, è il momento della verità: senza Calhanoglu altre due opzioni

Per Kristjan Asllani arriva il momento della verità. Se prima era il solo vice di Hakan Calhanoglu, ora Simone Inzaghi ha due ulteriori opzioni.

MOMENTO DELLA VERITÀ – Il nuovo problema muscolare di Hakan Calhanoglu, rimediato durante Turchia-Galles di UEFA Nations League, rappresenta il momento della verità soprattutto per Kristjan Asllani. Poche le possibilità fin qui in stagione, per lui, di mettersi in luce. Anche e soprattutto a causa della sfortuna che lo ha visto infortunarsi – alle porte della trasferta contro la Roma – in contemporanea proprio con il turco. In quel momento Simone Inzaghi ha dovuto correre ai ripari e pensare ad altre alternative per coprire quella zona di campo. Per questo ora, con tre scelte a sua disposizione, una maglia da titolare per Kristjan Asllani non è scontata. Ed è nelle prossime uscite che si capirà quanta fiducia ripone ancora in lui il tecnico.

Kristjan Asllani e la sostituzione di Hakan Calhanoglu: da Verona-Inter, tre opzioni per Simone Inzaghi

TRIPLICE OPZIONE – Come detto, l’opzione principale – e anche la più probabile – per sostituire Hakan Calhanoglu in caso di assenza per Verona-Inter è proprio Kristjan Asllani. Simone Inzaghi, però, potrebbe anche optare per una scelta differente. Di fatto, quanto già visto in occasione delle sfide contro Roma, Young Boys, Juventus ed Empoli. E cioè adattare in quella posizione uno tra Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Nel primo caso ci sarebbe più spazio anche per Davide Frattesi. Nel secondo caso, il tecnico perderebbe un’alternativa a sinistra dietro a Henrikh Mkhitaryan.

BOCCIATURA – Insomma, si può tranquillamente dire che, in ogni caso, se Simone Inzaghi preferisse adattare uno tra Piotr Zielinski e Nicolò Barella, il messaggio sarebbe quello di una bocciatura per Kristjan Asllani. Uno scenario che sicuramente si vuole evitare in casa Inter, specialmente per quanto riguarda un giocatore ancora giovane e dal potenziale importante, che non ha nemmeno fatto male quando chiamato in causa (specialmente la scorsa stagione). Ma che ora ha la sua occasione per alzare ulteriormente il livello.