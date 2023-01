Asllani merita una chance: Inzaghi riparta da lui contro la Cremonese

Kristjan Asllani è l’unica luce in Inter-Empoli di ieri sera. L’albanese è entrato nel secondo tempo contro la sua ex squadra, facendo molto bene. Ora sta a Inzaghi dargli una chance sabato contro la Cremonese

UNICA LUCE – Kristjan Asllani è entrato ieri in campo nel secondo tempo contro l’Empoli. L’ex di giornata, nonostante la situazione decisamente sfavorevole, è entrato molto bene in partita, provando a darsi da fare per riequilibrare la situazione. L’aspetto più sorprendente della sua prestazione è la personalità con la quale il numero 14 è entrato in campo. Nessuna paura di farsi dare il pallone o di provare giocate rischiose.

OCCASIONE – Simone Inzaghi potrebbe quindi decidere di dargli una chance contro la Cremonese. I motivi sono diversi. Il primo potrebbe essere quello di dare respiro a Mkhitaryan, ieri apparso molto in difficoltà e poco lucido nelle giocate. Il secondo motivo potrebbe essere quello di ricercare una scarica di entusiasmo che adesso potrebbe servire ai nerazzurri. E Asllani potrebbe essere utilissimo in quest’ottica. In più, la possibilità di schierare l’ex Empoli anche come mezz’ala potrebbe dare più dinamismo al centrocampo nerazzurro. Il mese di febbraio sarà denso di impegni e dare minuti all’albanese potrebbe essere utile per le rotazioni.