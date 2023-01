Asllani, maggiore spazio nel 2023. Inzaghi pensa già al futuro in regia

Kristjan Asllani sta finalmente trovando maggiore spazio in questo inizio di 2023. Simone Inzaghi lo sta impiegando spesso a partita in corsa, l’allenatore pensa già al futuro dell’Inter in regia.

CONCORRENZA – Prima Marcelo Brozovic, poi il suo infortunio e le possibilità. Quel gol sfiorato con la Roma a San Siro, la pessima prestazione contro il Sassuolo e la scelta di affidarsi a Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi ha disegnato così il 2022 di Kristjan Asllani con l’Inter, ma ora sembra ci siano aperture per un cambiamento. Il centrocampista croato ha prolungato il suo tempo di recupero, gli infortuni lo hanno fermato ancora una volta e l’albanese ha trovato così maggiore spazio. Asllani in queste ultime settimane si è seduto in panchina solamente contro il Napoli, giocando poi le restanti partite. Con Monza, Verona e Milan l’albanese ha avuto fiducia, ora c’è bisogno delle sue qualità.

Asllani, possibilità in rialzo

CHANCE – Le possibilità adesso stanno arrivando, Kristjan Asllani deve impressionare Inzaghi e riportare in campo gli insegnamenti di Calhanoglu e Brozovic in fase di regia. I suoi compagni si sono affermati a livello internazionale, per l’albanese sta per arrivare il momento di incidere. La prestazione in Coppa Italia con il Parma ha dato importanti segnali, in quanto i due gol segnati dall’Inter sono nati proprio dai suoi piedi. Prima il lancio con il sinistro per Edin Dzeko, poi quello per Federico Dimarco che ha portato alla rete di Francesco Acerbi. Anche nei venticinque minuti di campionato con il Verona Asllani ha sfiorato un fantastico gol con un tiro da fuori area, replicando le buone sensazioni in Supercoppa Italiana. Il numero su Theo Hernandez difficilmente verrà dimenticato, la personalità c’è ed è indubbiamente una sua caratteristica.