Asllani, le amichevoli confermano: nell’idea di Inzaghi ha ruolo ben preciso

Kristjan Asllani non sta trovando grande spazio nell’Inter. Anche nelle gare amichevoli Inzaghi conferma quanto fatto vedere nella prima parte di stagione: secondo il tecnico l’albanese può incidere in un ruolo ben preciso

RUOLO – Kristjan Asllani non ha trovato grande spazio nell’Inter nella prima parte di stagione. Le amichevoli disputate dai nerazzurri, in preparazione alla ripartenza ufficiale in stagione, hanno dato un indizio inequivocabile. Tolto il match contro lo Gzira United, in cui l’ex Empoli è partito titolare, il centrocampista classe 2002 è sempre entrato dalla panchina per ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa. Nell’idea di Inzaghi, infatti, Asllani resta il back-up ideale in regia: un calciatore di corsa e qualità in grado di fare le veci di Brozovic o di Calhanoglu. Ma, il centrocampista, ha dimostrato di potersi disimpegnare anche nel ruolo di mezzala: ruolo in cui, nelle amichevoli, il tecnico nerazzurro gli ha preferito Gagliardini.

CRESCITA – Asllani è un calciatore di sicuro avvenire e con un talento grezzo da coltivare. Limitarlo ad un ruolo di gregario o prima riserva, senza dargli il giusto spazio, può rallentare la crescita del classe 2002. La speranza è che Inzaghi possa dargli più spazio nella seconda parte di stagione, sia nel suo ruolo “naturale” che in ruoli “alternativi”. Asllani, infatti, può certamente incidere anche nel ruolo di mezzala, al fianco di Brozovic( o Calhanoglu) e Barella.