Asllani, così non va: Inter-Bologna occasione sprecata

Kristjan Asllani sta sicuramente avendo più spazio in squadra rispetto allo scorso anno. Partito titolare anche in Inter-Bologna, il centrocampista albanese ha però avuto un altro passaggio a vuoto, dopo quanto fatto vedere contro Benfica (ritorno) e Real Sociedad (andata).

OCCASIONE SPRECATA – Kristjan Asllani necessita sicuramente di un cambio di passo. Parliamo di un giocatore giovane, con tanti margini di crescita e un futuro sicuramente di prospettiva. Ma, per il momento, le occasioni che gli sono state concesse in stagione non hanno visto prestazioni brillantissime. Ne sono un esempio la gara di andata contro la Real Sociedad, con la sostituzione all’intervallo. Ma anche quella col Benfica al ritorno, con un grave errore che porta al 2-0 dei portoghesi. Anche in Inter-Bologna Asllani non ha particolarmente convinto, una prestazione non brillante per colui che, di fatto, è la vera e propria alternativa ad Hakan Calhanoglu. Per questo si tratta di un elemento necessario. Motivo per cui è necessario un cambio di passo il prima possibile, per poter mettere in luce quelle caratteristiche che, sicuramente, possiede.