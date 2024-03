Asllani in Inter-Genoa sembra un mini Calhanoglu

Inter-Genoa ha visto Asllani portare il suo impatto a un nuovo livello. Non solo per il gol dell’1-0. L’albanese è sembrato davvero un mini Calhanoglu.

CRESCITA COSTANTE – Asllani continua a mettere tasselli nel suo percorso di crescita. Con Calhanoglu infortunato, il giovane si è preso minuti di campo. E partita dopo partita la manovra dell’Inter è sempre più nelle sue mani. I suoi movimenti sono nettamente migliorati, e il suo impatto è innegabile. Soprattutto col Genoa, dove per non lasciare dubbi ha aperto le marcature con la rete dell’1-0. Il suo primo in maglia Inter, anche in questo un passo avanti dopo l’assist di Lecce. Ma il gol è solo la ciliegina della sua partita.

REGISTA PRESENTE – Asllani non è più timido. Anzi, la sua presenza nella manovra è costante. Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:

L’albanese è protagonista assoluto dell’origine della manovra. Con movimenti incontro ai difensori. Da buon regista il dinamismo è fondamentale. E infatti risulta primo per km percorsi con 12,284. La base di una prova in cui è davvero sembrato un mini Calhanoglu.

Guardiamo i suoi tocchi nella grafica di Whoscored:

Asllani con 96 tocchi è il secondo giocatore della partita ad aver giocato più palloni, superato solo da Carlos Augusto. Al suo attivo secondo Whoscored 82 passaggi, mentre il report della Lega Serie A e Sofascore gliene attribuiscono 77. In ogni caso, primo della partita. E soprattutto, in ogni caso col 100% di percentuale realizzativa. Con anche 5 lanci lunghi e un passaggio chiave. Una prova di grandissima pulizia tecnica, in cui ha mostrato rapidità nel giocare la palla, pazienza nello sviluppo della manovra e idee, anche verticali (31 i passaggi realizzati in avanti). Non tutto è stato perfetto, perché nel secondo tempo è sembrato rilassarsi un po’ troppo a livello mentale. Ma la sua crescita è testimoniata anche dai numeri difensivi. Per Asllani 2 contrasti, 2 spazzate e un intercetto, oltre a 9 palloni recuperati (primo della partita) e 3 contrasti a terra vinti su 4 tentati. Senza dimenticare le 2 conclusioni, tra cui quella del gol dell’1-0. Una prova di alto livello. Da ottimo allievo di Calhanoglu.