Asllani in Cremonese-Inter? Il via libera potrebbe arrivare da… Gagliardini!

Asllani contro la Cremonese potrebbe scendere in campo dal 1′ vista l’indisponibilità di Brozovic e l’assenza di Barella (vedi ultime). Il giovane centrocampista albanese contro l’Empoli è entrato a partita in corso facendo vedere buone cose, ecco perché Inzaghi potrebbe premiarlo. Ma c’è anche un altro motivo legato al mercato

POSSIBILE CHANCE – Kristjan Asllani si candida per una maglia dal 1′ in Cremonese-Inter, partita della ventesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18 allo stadio “Giovanni Zini”. Simone Inzaghi è in allarme a centrocampo visto che Marcelo Brozovic non ha ancora recuperato (vedi ultime) mentre Nicolò Barella è squalificato. Il tecnico interista potrebbe dunque promuovere l’albanese che contro l’Empoli, nonostante le difficoltà della partita, ha fatto vedere buone cose e la solita personalità che fa sempre comodo. Ecco perché il tecnico interista sta pensando di piazzarlo in cabina di regia con Hakan Calhanoglu mezzala insieme a Henrikh Mkhitaryan.

Asllani promosso in Cremonese-Inter? Il via libera potrebbe arrivare da… Gagliardini

Un altro motivo per il quale Asllani potrebbe essere il primo candidato per una maglia dal 1′ è legato alla situazione di Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta ultimamente si è lamentato pubblicamente dello scarso minutaggio, facendo chiaramente intendere di voler andare via. L’Inter sta provando a piazzare il centrocampista già a gennaio con il Nottingham Forest molto interessato (vedi articolo). Quando c’è una trattativa in ballo, è naturale non andare a rischiare nulla a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. Asllani può ben sperare.