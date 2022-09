Asllani, parole da giocatore maturo: l’ex Empoli attende il suo momento

Kristjan Asllani si dimostra un calciatore maturo, nonostante la giovanissima età. Il centrocampista dell’Inter non ha fretta e sa che per non bruciarsi deve compiere degli step di crescita. Il numero 14 attende la sua occasione, che potrebbe arrivare presto

MATURITÀ – Parola che si può benissimo accostare a Kristjan Asllani. Non si parla ovviamente di quella da conseguire al termine della scuole superiori, come l’età del giovane albanese potrebbe far pensare. Ci si riferisce all’età mentale che Asllani, nonostante abbia solo 20 anni, ha già dimostrato. Le ultime dichiarazioni del numero 14 nerazzurro (qui le sue parole) sono una grande testimonianza della sua intelligenza. Il classe 2002 afferma di essere pronto per giocare, e soprattutto non mostra insofferenza per i pochi minuti disputati fin qui. Il regista è consapevole di essere l’ultimo arrivato e di avere meno esperienza rispetto ai compagni di reparto.

COSTANTE – Dunque, Asllani sa di dover attendere un po’ di più per la prima da titolare. Un talento così rischia di bruciarsi se inserito al momento sbagliato. Lui, però, non ha fretta. E quando arriverà il suo momento, sarà pronto e felice, come lui stesso ha affermato. Nelle dichiarazioni dello stesso Asllani, poi, traspare un dettaglio interessante: l’utilizzo costante del Noi. Perché come si dice, “La squadra è più importante del singolo“. Inzaghi ha tra le mani un giocatore dal grande talento, ma anche un ragazzo maturo, che sa attendere il suo momento senza fare polemica. Una rarità tra i giovani di oggi.