Asllani, gestione resta un mistero. Inter-Roma può essere un crocevia

Kristjan Asllani continua a essere il centrocampista meno utilizzato da Simone Inzaghi. Che non solo non lo ha nemmeno considerato nella formazione titolare contro l’Udinese, ma non lo ha nemmeno schierato da subentrante. Con la squalifica di Marcelo Brozovic, Inter-Roma diventa già un crocevia per la sua stagione.

GERARCHIE – Il minutaggio parla chiaro: al momento Kristjan Asllani è il centrocampista meno utilizzato da Simone Inzaghi. Utilizzato spesso nelle amichevoli pre-campionato, il centrocampista ex-Empoli è finito in fondo alle gerarchie. Soppiantato anche da Roberto Gagliardini, entrato in campo contro l’Udinese per sostituire Henrikh Mkitaryan. Nonostante la prestazione decisamente poco ispirata di Marcelo Brozovic nella gara della Dacia Arena, Asllani non è comunque sceso in campo nemmeno per un minuto. Resta ora da capire se, con la squalifica del croato per troppi cartellini gialli, l’albanese possa essere schierato da titolare in Inter-Roma. Tanto dipenderà anche dalle condizioni di Hakan Calhanoglu, ma dalle decisioni per la prossima gara si capirà se l’ex Empoli sia effettivamente visto “soltanto” come vice-Brozovic, o se sia totalmente fuori dai piani di Inzaghi.