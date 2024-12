Asllani nel futuro dell’Inter? Una posizione chiara

Kristjan Asllani rappresenta il numero due della cabina di regia dell’Inter, con lo staff tecnico e la dirigenza che hanno a più riprese dimostrato di credere nelle sue potenzialità per il presente e lo scenario futuro.

IL PUNTO – Kristjan Asllani, all’Inter, sta raccogliendo un minutaggio in parte giustificato dalla presenza di un top come Hakan Calhanoglu nella sua posizione. Se è vero che lo standing e il rendimento del turco gli impediscono di beneficiare dei minuti da lui auspicati, è altrettanto vero che ciò non è l’unico motivo alla base del mancato incremento del tempo da lui disputato in campo. Quando Calhanoglu è stato out per infortunio, infatti, Simone Inzaghi ha anche puntato su Piotr Zielinski in regia, nonostante la presenza di Asllani in rosa.

Calhanoglu e non solo: Asllani e le difficoltà incontrate all’Inter

IL CALCIOMERCATO – L’Inter ha finora rifiutato tutte le offerte per l’albanese, sia in prestito che a titolo definitivo, arrivate in queste stagioni. Il suo acquisto è giunto, nel 2022, perché i nerazzurri puntavano con convinzione sul suo profilo. Ciò è rimasto intatto nel corso di questi anni, nonostante l’esplosione definitiva di Asllani sia mancata a causa di vari fattori. La personalità non è di certo una dote di cui l’albanese difetta, per cui l’Inter continua a credere nel fatto che il suo tipo si adegui a quello di un club che compete per vincere ogni torneo che disputa. Ora resta solo al classe 2002 dimostrarlo.