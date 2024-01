Asllani, in Fiorentina-Inter ennesima grande occasione. Calhanoglu decisivo

In Fiorentina-Inter la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, probabilmente l’unico insostituibile dell’undici titolare a parte Lautaro Martinez. Sarà una grande occasione per il suo sostituto Kristjan Asllani, chiamato adesso a dare una risposta concreta.

DA TITOLARE – Il dato su cui ripartire è abbastanza chiaro: nelle tre partite in cui l’Inter ha fatto a meno di Hakan Calhanoglu, la squadra non ha mai vinto. Kristjan Asllani, sostituto naturale del turco davanti la difesa, fin qui non ha mai risposto benissimo alla chiamata del mister, contrariamente da quanto fatto da Davide Frattesi, che quando chiamato a sostituire Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, da titolare o a partita in corso, ha risposto benissimo realizzando fin qui anche 4 gol e 1 assist. Numeri assolutamente diversi per Asllani, che nonostante il suo ingresso sia stato decisivo e importante in alcune partite – come contro la Roma al 75′ -, non ha inciso particolarmente come il club avrebbe voluto. Per questo motivo l’assenza di un giocatore come Calhanoglu, che oltre che difendere bene, segna, fa assist e batte anche i rigori, potrebbe essere decisiva. Adesso scatta finalmente la sua ora, soprattutto da titolare. Per Asllani sarà una grande chance per il resto della stagione e soprattutto dalla prossima, quando la dirigenza dovrà inevitabilmente decidere se mantenere ancora il giocatore in rosa o cederlo in prestito altrove per controllare da lontano la sua crescita.