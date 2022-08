Asllani, esordio ufficiale solo rimandato. Fondamentale per l’Inter: i motivi

Kristjan Asllani non ha trovato minuti in Lecce-Inter. Esordio ufficiale con i colori nerazzurri quindi solo rimandato: il centrocampista albanese sarà un elemento fondamentale della rosa di Inzaghi

IMPORTANTE – Per qualche giorno Asllani ha cullato il sogno di partire dal 1′ in Lecce-Inter e iniziare così, da titolare, la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra. Il recupero di Brozovic, però, ha spezzato il sogno del centrocampista albanese che, contro i salentini, non ha trovato minuti in campo. Esordio ufficiale però, che è solo rimandato: già contro lo Spezia, nella sfida di sabato sera, Asllani potrebbe trovare i suoi primi minuti ufficiali con la nuova maglia. Anche perché, i numerosi impegni ravvicinati, consigliano cautela e porteranno Inzaghi a ruotare gli uomini in tutte le zone di campo, in particolar modo in mediana. Sì perché sia Asllani che Mkhitaryan sono arrivati ad Appiano Gentile per alzare il tasso tecnico della panchina e, contrariamente a quanto avveniva lo scorso anno con Vidal e Vecino, dare la possibilità Inzaghi di fare turn-over a centrocampo senza snaturare il palleggio della squadra, perdendo di qualità. Inoltre, l’albanese, va a ricoprire un tassello che, negli ultimi anni, all’Inter era stato vacante: il ruolo di vice-Brozovic. Servirà quindi un altro po’ di pazienza: presto sarà il momento di Asllani.