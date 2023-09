Asllani, è il tuo momento! Real Sociedad-Inter occasione da non fallire

Senza Calhanoglu infortunato, in Real Sociedad-Inter è sempre più probabile l’impiego dal 1′ di Kristjan Asllani. Il centrocampista ha una chance da non sprecare: dimostrare che appartiene a questo livello

OCCASIONE – L’infortunio di Calhanoglu dopo il trionfale derby contro il Milan ha scombinato i piani di Inzaghi ed apre la strada all’esordio stagionale, dal 1′, di Kristjan Asllani. Il centrocampista ex Empoli è il candidato numero uno a scendere in campo contro la Real Sociedad in cabina di regia. Un’occasione importante per l’albanese, in un palcoscenico che non ammette cali di tensione: Asllani dovrà dimostrare, questa sera, di essere pienamente pronto a competere ad alti livelli. Lo aspetta un avversario scomodo: il centrocampo della Real Sociedad è molto strutturato e fa della velocità una delle sue armi. Asllani, così come i compagni di reparto, dovranno fare un egregio lavoro sia in fase di ripiegamento che di ripartenza veloce.

DIMOSTRARE – Asllani dovrà dimostrare di essere un giocatore da Inter. Le chance, nell’ultimo anno, non sono state moltissime ma sia in Nazionale, che con la maglia nerazzurra, il centrocampista ha mostrato sprazzi di quello che è il suo enorme potenziale. Quest’estate sia il club che il calciatore, nonostante le molte richieste di prestito, hanno deciso di continuare insieme: questa sera il numero 14 dell’Inter avrà la prima chance per dimostrare che si è trattato della scelta giusta.