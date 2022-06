Asllani deve imparare da Brozovic. Ma è un giocatore già pronto

L’Inter ha ufficializzato Kristjan Asllani quest’oggi. Il centrocampista arriva dall’Empoli con i compiti di vice-Brozovic, giocatore dal quale dovrà rubare il più possibile. Ma è già pronto.

DIMOSTRAZIONE – L’Inter ha comprato un gioiellino molto interessante, Asllani. Il centrocampista arriva dall’Empoli ed è un profilo che sicuramente ha le caratteristiche di fare il vice-Brozovic. Proprio il croato sarà il centrocampista a cui rubare i segreti del mestiere e da guardare, in ogni singolo allenamento. Asllani però attenzione è già un giocatore pronto e lo ha fatto vedere all’Empoli. L’Inter ne ha fatto le spese subendo anche un suo gol a San Siro ricordato ieri dai tifosi al primo incontro al Coni. Dunque, un maestro da seguire e da cui imparare tutto e di più, ma occhio a etichettarlo solo come vice-Brozovic. Lui è già pronto e può fare anche più ruoli. Ricordando proprio il match contro l’Inter, può essere una soluzione particolare quando Inzaghi voglia decidere di inaridire le fonti di gioco avversarie. Brozovic lo ha già visto da vicino proprio in quel match a San Siro venendo di fatto oscurato per lungo tempo. Tempo al tempo, ma Asllani è già pronto.