Asllani verso la definitiva consacrazione! Vicina la prima titolarità?

Kristjan Asllani è chiamato alla definitiva consacrazione in questa stagione con la maglia dell’Inter. Lo richiede Simone Inzaghi, lo richiede il ruolo sempre più centrale che avrà nella rosa.

POSIZIONE – Se al primo anno si poteva giustificare per il poco spazio ricevuto (appena 5 partite da titolare in campionato), al secondo invece Kristjan Asllani ha ricevuto i primi giudizi del mondo Inter. Nella passata stagione senza la presenza ingombrante di Marcelo Brozovic l’albanese ha avuto maggiore fiducia da Simone Inzaghi e in molte occasioni l’ha saputa sfruttare. Ha trovato il suo primo gol contro il Genoa a San Siro in maglia nerazzurra ed ha garantito ottime prestazioni nei momenti di difficoltà.

Asllani, il primo test della stagione si avvicina? L’ipotesi

CAMBIAMENTI – Le cinque competizioni da disputare e gli impegni sempre più ravvicinati impongono ad Inzaghi rotazioni intelligenti e ripetute. Asllani sarà uno dei protagonisti nel centrocampo nerazzurro, perché è il primo sostituto di Hakan Calhanoglu. Nelle tre partite giocate già in campionato l’albanese ha giocato circa un tempo di gioco, anche se mai è stato inserito da titolare. Con l’Atalanta ha avuto più di mezz’ora in campo ed ha dato una grande mano nell’abbassare i ritmi di gioco. Calhanoglu si continua ad allenare da solo con la Turchia, le sue condizioni sono incerte e verso Monza c’è il rischio che non recuperi. Per la definitiva consacrazione Asllani dovrà sfruttare fin da subito la sua prima titolarità dell’anno, che probabilmente è molto vicina.