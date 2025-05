Asllani, dalla bocciatura di Barcellona alla reazione col Verona! Crescita

Kristjan Asllani ha vissuto un’altra stagione all’Inter tra alti e bassi. Il centrocampista nel giro di pochi giorni ha toccato il suo punto peggiore e migliore in nerazzurro!

BOCCIATURA – Kristjan Asllani ha ricevuto numerose prove di fiducia da parte di Simone Inzaghi in questa stagione. L’albanese conta 11 partite da titolare tra campionato e Champions League a cui si aggiungono le 3 di Coppa Italia. L’impiego è sicuramente cresciuto rispetto allo scorso anno, complici anche i ripetuti problemi muscolari di Hakan Calhanoglu. Il giocatore a volte ha risposto benissimo, altre decisamente meno. Nel giro di pochi giorni in settimana ha vissuto due momenti opposti: il primo è stata la bocciatura di Barcellona con 0 minuti in campo nonostante la sostituzione del suo compagno in regia. Inzaghi in Europa, con il ritmo folle e forsennato del Barcellona, ha preferito Davide Frattesi e Nicolò Barella al centro del campo.

Asllani, crescita mentale tra Barcellona e Verona!

REAZIONE – Da mercoledì a sabato però è cambiato tutto. Asllani ha preso le chiavi del centrocampo in campionato e ha segnato tra l’altro il gol decisivo per la vittoria con il Verona. Su rigore è stato glaciale e si è confermato ottimo tiratore, cosa che potrebbe anche servire martedì a San Siro in caso di supplementari. Ieri Asllani ha reagito ad un momento difficile, ha rialzato la testa e si è caricato la squadra sulle spalle. Ha fatto una delle sue migliori partite da quando è all’Inter, ha sfiorato in più la doppietta con un tiro da lontano che ha dato l’illusione del gol a chiunque. Questa versione di Kristjan meriterebbe la conferma, mancano poche settimane per capire il suo futuro!