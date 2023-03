Asllani, dall’Albania arriva un chiaro input a Inzaghi e all’Inter

Dalla sosta delle nazionali, per quanto riguarda Kristjan Asllani, arriva un messaggio a Simone Inzaghi. Il centrocampista dell’Inter ha infatti giocato da titolare per 75 in un ruolo diverso rispetto a quello in cui lo vede il tecnico nerazzurro.

ANCHE MEZZALA – Kristjan Asllani dalla nazionale dell’Albania manda un messaggio a Simone Inzaghi. Finora il centrocampista nell’Inter ha trovato poco spazio, chiuso da Marcelo Brozovic prima e Hakan Calhanoglu dopo. Il tecnico nerazzurro, infatti, lo concepisce soltanto come un regista basso di centrocampo. Ma da Polonia-Albania (0-1) arrivano altri spunti. Asllani, infatti, è sceso in campo da titolare nel ruolo di mezzala, dove ha giocato per 75 minuti. Insomma, potrebbe rivelarsi un’ulteriore alternativa per l’Inter. Specialmente ora che arrivano nove partite concentrate in un mese. Sempre che Inzaghi raccolga l’input.