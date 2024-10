Asllani, chance in Empoli-Inter? Un segnale da mandare ad Inzaghi

Kristjan Asllani ha giocato poco fino ad ora, ma è stato piuttosto sfortunato. In Empoli-Inter Simone Inzaghi vuole dargli un’occasione e si aspetta un segnale importante.

IMPIEGO – Kristjan Asllani ha giocato poco in questa stagione. Mai titolare se non con il Monza il 15 settembre in campionato, in panchina senza essere entrato con Manchester City, Udinese e Torino. Le ultime tre gare l’albanese ha dato infine forfait per il problema riscontrato con la nazionale durante la sosta. Il classe 2002 si è visto poco e l’allenatore dell’Inter non ha avuto occasione di capire il livello raggiunto dal suo centrocampista dietro Hakan Calhanoglu.

Asllani, momento importante con l’Inter

SFORTUNATO – La poca fortuna di Asllani la si nota nell’ultima settimana. Calhanoglu ha subito un infortunio in Roma-Inter ed è uscito prima dal campo, peccato che l’albanese non fosse già disponibile. Il 22enne non ha potuto sfruttare l’assenza del suo compagno a causa del suo problema fisico, la prima occasione arriverà domani in Empoli-Inter. Il centrocampista deve assolutamente sfruttare la chance per dimostrare che può avere maggiore minutaggio nelle prossime settimane. Le sue prestazioni non sono state esaltanti, una su tutte quella del derby con il Milan. Un segnale sarebbe gradito per capire veramente cosa può dare Asllani quest’anno alla sua Inter.