Asllani cerca spazio: Inzaghi pronto a questo. Attesa la maturazione definitiva

Kristjan Asllani potrebbe essere schierato da Simone Inzaghi dal primo minuto in occasione della sfida con il Monza di domenica 15 settembre. L’albanese è pronto al grande salto.

L’IDEA – Kristjan Asllani ha buone chances di essere scelto da Simone Inzaghi dal primo minuto della sfida contro il Monza. Il centrocampista nerazzurro, finora sempre impiegato dalla panchina, potrebbe usufruire dell’esigenza di far riposare Hakan Calhanoglu in vista delle prossime due sfide in una settimana con Manchester City e Milan. Per questo motivo, considerando anche l’affaticamento muscolare patito dal turco prima degli impegni con le Nazionali, non è per nulla da escludere l’ipotesi di vedere l’ex Empoli dall’inizio del match contro i brianzoli.

Asllani e la voglia di dimostrare: Inzaghi lo registra e ragiona di conseguenza

UN IMPERATIVO – Asllani ha finora dimostrato di avere del potenziale, in particolare sul piano dell’abilità nei lanci lunghi e della gestione verticale del pallone. Ciò in cui deve ancora migliorare è l’applicazione difensiva, la costanza nel corso di una partita e la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Queste sono caratteristiche indubbiamente in possesso di Hakan Calhanoglu, titolare indiscusso nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L’INSEGNAMENTO – Il fatto che il turco ci sia arrivato dopo anni di graduale avvicinamento alla posizione di regista non può che indurci a una riflessione. Ad Asllani va dato tempo perché detenere le chiavi della cabina di regia è uno dei compiti più difficili da chiedere un calciatore. Il piano dell’Inter e di Inzaghi è di garantire che ciò avvenga secondo le modalità giuste.