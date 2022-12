Asllani, in campo solo da regista. Inzaghi non cambia le gerarchie!

Kristjan Asllani ha giocato contro il Sassuolo poco più di 20 minuti (vedi tabellino). L’albanese si deve accontentare del poco spazio concessogli anche nelle amichevoli dell’Inter di questo mese. Le domande sono tante, la prima riguarda le scelte di Simone Inzaghi.

CONCORRENZA – Kristjan Asllani lo sapeva, ne era pienamente a conoscenza del rischio. Trasferendosi dall’Empoli all’Inter avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che lo spazio sarebbe stato minore. La concorrenza è molto dura da superare, soprattutto se si pensa che davanti all’albanese ci sono Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, due colonne della squadra nerazzurra. Con il Sassuolo il centrocampista ha giocato poco più di 20 minuti, dimostrando ancora una volta di poter dire la sua e competere a questi livelli. Era sì un’amichevole, ma i segnali continuano ad essere positivi nonostante la poca fiducia da parte di Simone Inzaghi.

Asllani e le scelte di Inzaghi

SCELTE – Simone Inzaghi non sta di certo aiutando il giovane classe 2002. Il ragazzo dell’Inter ha visto passargli davanti prima Calhanoglu ed ora anche Roberto Gagliardini. Al minuto 48 Henrikh Mkhitaryan è dovuto uscire per problemi di lombalgia, ma al suo posto non è entrato l’albanese. Il tecnico piacentino ha confermato ciò che ha già detto mesi fa: Asllani può giocare solo da regista. Finché ci sarà Inzaghi il centrocampista non occuperà il ruolo di mezzala e questo può essere debilitante. La crescita di Kristjan è sicuramente garantita dalla compagnia di cui dispone nel suo ruolo, ma subisce brusche frenate a questi ritmi. In campionato ha giocato due partite da titolare, troppo poco ricordando anche l’infortunio di Brozovic. Ci saranno possibilità per vederlo più volte in campo in questa seconda parte di stagione?