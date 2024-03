Asllani allievo di Calhanoglu: ancora due differenze sostanziali

Kristjan Asllani non sta facendo rimpiangere Hakan Calhanoglu nella cabina di regia dell’Inter. Tuttavia il giovane albanese ha ancora ampi margini di crescita, come si può vedere anche dai numeri di FootData.

PASSI AVANTI – Nei 15 punti di vantaggio dell’Inter in classifica c’è anche lo zampino di Kristjan Asllani. E non solo per il gol che apre il 2-1 contro il Genoa, la sua prima firma in nerazzurro. Il 21enne sta infatti giocando titolare in un momento cruciale della stagione. Sostituendo Hakan Calhanoglu, fin qui deus ex machina dell’Inter nonché miglior centrocampista di questa Serie A. Tre gare da titolare contro Lecce, Atalanta e Genoa, e altrettante vittorie. Ma soprattutto tre ottime prestazioni da parte di Asllani. Sublimate proprio lunedì sera, tanto dal gol quanto da una gestione perfetta del pallone. Ma a che punto è il suo percorso di crescita all’ombra del turco?

PRIMA DIFFERENZA – Le qualità di Calhanoglu sono indubbie e arcinote, soprattutto per quanto riguarda la proprietà di calcio. A cui quest’anno si aggiunge anche un’importante presenza in fase di non possesso. E proprio da questo parte il nostro confronto, coadiuvato dalle statistiche fornite da FootData:

Guardando la tab “Fase difensiva”, si può vedere come vi sia una differenza netta nei contrasti. Calha si presta molto di più ai duelli individuali, vincendoli quasi tutti. Da questo punto di vista invece Asllani è ancora piuttosto timido, complice forse l’età e il fisico più gracile. Tuttavia i due giocatori si sovrappongono sui recuperi, sintomo che sanno entrambi muoversi molto bene in funzione del pallone, anche senza averlo tra i piedi. Un’altra differenza evidente tra i due si può vedere negli ultimi 25-30 metri, dove il turco è ben più attivo nelle conclusioni: ma del resto quello al Genoa è appena il secondo gol in carriera di Asllani coi club. Concentrandoci però sulla gestione del pallone, c’è un aspetto in cui Asllani deve crescere, e che i dati non mostrano.

GESTIONE DEL TEMPO – Asllani non ha ancora la stessa velocità di pensiero di Calhanoglu, pur condividendo la visione degli spazi in campo. Tocca il pallone ancora troppe volte in fase di possesso, e questo lo porta a perdere qualche tempo di gioco troppo. Cosa che rischia di rallentare lo sviluppo della manovra dell’Inter, oltre ad esporre il numero 21 a potenziali perdite del possesso. Questo è uno dei principali aspetti su cui Simone Inzaghi dovrà lavorare con l’albanese, con il supporto anche del mentore Calhanoglu (come confermato da Asllani stesso).