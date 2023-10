Asllani alza i ritmi: ingresso notevole in Salernitana-Inter

Kristjan Asllani gioca oltre mezz’ora in Salernitana-Inter (0-4), subentrando ad Hakan Calhanoglu. Ingresso positivo dell’albanese, che contribuisce alla vittoria finale.

FIDUCIA RITROVATA – L’ultima presenza di Kristjan Asllani in maglia Inter risaliva alla difficile trasferta di Champions League in casa della Real Sociedad. Il numero 21 partì titolare, senza riuscire a guidare i compagni nella costruzione contro gli indiavolati baschi. Con le successive panchine (senza minuti) contro Empoli e Sassuolo che suonavano quasi come una bocciatura. Fino a ieri. Quando Simone Inzaghi sceglie di sostituire Hakan Calhanoglu al 54′ proprio con Asllani, confermando la fiducia in lui. Che l’albanese ha ripagato con una prestazione maiuscola.

AL CENTRO – Al suo ingresso in campo Asllani si piazza letteralmente al centro, come si può facilmente vedere dalla mappa delle posizioni medie presa dal report ufficiale della Serie A:

Il numero 21 alza i ritmi rispetto ad Hakan Calhanoglu (il 20) e al vicino Davy Klaassen (il 14), sostituito nello stesso momento da Henrikh Mkhitaryan. E questo avvicendamento cambia le sorti della gara, perché da quel momento l’Inter alza il ritmo. Al livello che basta per sconquassare la Salernitana. E lo fa anche grazie al contributo proprio di Asllani. Che tocca 32 palloni aiutando a rendere più fluida la manovra. E su 26 passaggi tentati ne sbaglia appena uno: nessuno più preciso di lui, tra chi ha giocato almeno trenta minuti. Un ingresso di carattere per il 21 nerazzurro, che inizia a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato, ma a cui serviranno altri minuti come quelli di ieri per confermarsi.