Asllani, un altro test per stupire: in Inter-Monaco si attende la riconferma

Asllani è il protagonista di questo primissimo scorcio di ritiro precampionato. Personalità e talento al servizio dell’Inter. In Inter-Monaco pronto ancora a stupire

PROTAGONISTA − L’Inter si appresta a disputare la seconda amichevole stagionale del suo ritiro-precampionato. Da non considerare come partita vera e propria la sgambata contro l’FC Milanese. Dopo il Lugano, il livello si alza vistosamente. A Cesena, infatti, arriverà il Monaco. Squadra arrivata terza lo scorso anno in Ligue 1, dietro a PSG e Marsiglia, e che ad agosto sarà impegnata nei preliminari di Champions League. C’è, dunque, curiosità di vedere l’Inter in mostra con un avversario già di livello. Tra i protagonisti di questo primissimo scorcio di ritiro c’è sicuramente Kristjan Asllani. Ad oggi, l’acquisto più pagato dall’Inter (in attesa di Gleison Bremer) e il più convincente sia contro la Milanese che contro il Lugano. A Cesena, potrebbe scendere nuovamente dal primo minuto.

CONFERMA − Si attende una riconferma del giovane centrocampista albanese. Contro il Lugano, è stato autore di una partita molto positiva. Si è preso il centrocampo in mano gestendo le fasi del gioco e mandando in gol Danilo D’Ambrosio da corner. Segno della grandissima personalità del ragazzo. Ragiona e lavora alla Marcelo Brozovic. Tant’è che considerarlo un suo vice sembra già essere riduttivo. L’impegno contro il Monaco sarà un test altrettanto importante per capire la sua crescita e il livello di apprendimento dei nuovi dettami tattici professati da Simone Inzaghi.