Asamoah unica incognita della rosa di Conte, Inter chiamata a decidere

Condividi questo articolo

Le condizioni fisiche di Asamoah al momento impensieriscono l’Inter, che nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione. Dal suo recupero dipenderà parte del mercato invernale nerazzurro. Conte necessita di un esterno mancino abile e arruolabile

ASAMOAH KO – L’ultima presenza in campo è datata 6 dicembre 2019 contro la Roma. Poco più di 20′ considerando anche il recupero. Drammatici. Da mezzala sinistra, tra l’altro. A causa di un’emergenza che probabilmente ha solo peggiorato il suo quadro clinico. Per l’ultima da titolare di Kwadwo Asamoah, invece, bisogna tornare indietro fino alla trasferta di Brescia datata 29 ottobre. Appena 80′ da esterno sinistro di centrocampo, proprio come la settimana precedente contro il Borussia Dortmund (23 ottobre). Si arriva alla sconfitta casalinga contro la Juventus del 6 ottobre per poter parlare di una partita giocata dall’inizio fino al triplice fischio finale. Di fatto si può dire che il jolly ghanese è fuori dal giro di Antonio Conte da quasi tre mesi a causa di problemi al ginocchio. E di ricadute varie. La titolarità fissa di Cristiano Biraghi è così motivata.

SCELTA MANCINA – Grazie all’apertura del mercato – proprio in questi minuti -, l’Inter ha la possibilità di prendere una decisione sulla fascia sinistra. La situazione di Asamoah preoccupa un po’, non a caso si tratta dell’unico vero indisponibile per la trasferta in casa del Napoli (6 gennaio 2020). Nelle prossime due settimane la posizione di Asamoah verrà approfondita per capire cosa fare. Al momento la partenza di Federico Dimarco è “congelata”, sebbene interessi a cinque-sei squadre di Serie A. E se l’Inter sacrifica il classe ’97 mancino sarà proprio per rinforzare la rosa con un profilo titolare che possa panchinare Biraghi, una volta considerata “compromessa” la stagione del ghanese. I giocatori sul taccuino sono nomi (vedi articolo), le possibilità di prenderne uno al momento sono ridotte. La speranza interista è recuperare Asamoah in tempi non troppo lunghi.