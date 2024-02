Arnautovic, un segnale dalla dirigenza. Ora serve una risposta

Marko Arnautovic ha ricevuto un segnale importante dalla società. Non è arrivato nessun attaccante all’Inter, perciò la fiducia nell’austriaco rimane la stessa dell’inizio di stagione. Ora serve però una risposta da parte sua.

FIDUCIA – Marko Arnautovic ha dimostrato di subire la pressione di San Siro e la mancanza di fiducia. Simone Inzaghi però lo ha sempre utilizzato quando a disposizione, infatti l’austriaco conta ventuno presenze tra tutte le competizioni. I problemi sono diversi, uno è quello più importante: solo due gol e due assist sono arrivati dal suo ritorno all’Inter. I numeri fanno capire che la sua seconda esperienza in nerazzurro non sta andando bene, soprattutto se si pensa che il suo compagno di ruolo centrocampista Davide Frattesi ha segnato già quattro gol.

MERCATO – La società dell’Inter non ha voluto agire sul mercato, o meglio è intervenuta solamente per ovviare alle problematiche di numeri sulla fascia destra. Tajon Buchanan è stato un colpo obbligatorio, altrimenti la dirigenza non avrebbe mosso un dito. Ha completa fiducia nei giocatori, compreso Arnautovic e l’intero attacco che non ha convinto pienamente. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sembrano troppo poco per affrontare la corsa allo Scudetto e gli ottavi di finale di Champions League, nonostante questo non ci sono state novità. Giuseppe Marotta, Dario Baccin e Piero Ausilio sono stati chiari: Marko Arnautovic merita di avere altre occasioni, i prossimi quattro mesi saranno decisivi per il suo futuro. A partire dalla partita con la Juventus di questa domenica, per cui la squadra si sta preparando al meglio.