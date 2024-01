Arnautovic e l’ultimo gol del 2023 Inter: ecco tutti i 51 stagionali

Arnautovic è l’ultimo marcatore dell’Inter del 2023 ma è molto distante dalla vetta di questa speciale classifica. L’attaccante austriaco ha un ruolino da riserva ma nel 2024 non può bastare replicare certi numeri minimi. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il primo gol di Marko Arnautovic in Serie A con la maglia dell’Inter non vale tre punti ma ha un valore. Non solo storico-affettivo. Il 34enne austriaco, alla sua seconda avventura nerazzurra, deve aspettare Genoa-Inter dopo Natale per trovare la prima rete in campionato da calciatore dell’Inter. Il secondo gol stagionale dopo il primo assoluto nerazzurro in Champions League, arrivato esattamente un mese prima. Un gol che sblocca una partita più complicata del previsto e che, alla fine, permette all’Inter di limitare i danni, tornando a casa con un punto. I numeri di Arnautovic sotto porta sono uguali a quelli di Alexis Sanchez, che è un altro dei tredici marcatori stagionali dell’Inter di Simone Inzaghi finora. Chi sono gli altri? Nessuna novità in vetta dopo l’infortunio del capitano Lautaro Martinez, che ha addirittura un gol in più della coppia che lo insegue… messa insieme! Il totale delle reti adesso è 51 tra Serie A (42), Champions League (8) e Coppa Italia (1). Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo l’ultimo gol di Arnautovic in Genoa-Inter (1-1) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24

1. LAUTARO MARTINEZ – 17 Gol

2. Hakan CALHANOGLU e Marcus THURAM – 8 Gol

4. Federico DIMARCO – 3 Gol

5. Denzel DUMFRIES, Davide FRATTESI, Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA e Marko ARNAUTOVIC – 2 Gol

11. Francesco ACERBI, CARLOS AUGUSTO e Yann BISSECK – 1 Gol