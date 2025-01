Arnautovic torna e fa assist in Inter-Empoli! Primo buon segnale

Marko Arnautovic è tornato ad essere protagonista nella partita tra Inter e Empoli. L’austriaco ha fatto il suo ingresso sul finale e ha siglato l’assist per Marcus Thuram.

DIFFICOLTÀ – Che Marko Arnautovic abbia avuto sempre difficoltà con la maglia dell’Inter non è una novità. Purtroppo è qualcosa di cui tutti sono a conoscenza, compreso lui che ha sofferto la situazione. Simone Inzaghi era partito con l’idea di dargli maggiore fiducia quest’anno, poi il rigore con lo Young Boys ha cancellato ogni progresso fatto ad inizio stagione. Dalla trasferta in Svizzera Arnautovic si è visto sempre meno fino alla Coppa Italia. Con l’Udinese l’attaccante ha segnato il suo secondo gol stagionale dopo quello in Champions League con la Stella Rossa.

Arnautovic c’è! Le ultime settimane difficili all’Inter

SEGNALE – Dall’Udinese in poi ha visto il campo con il contagocce. Ha fatto quattro panchine consecutive con Como, Cagliari, Atalanta e Milan in finale di Supercoppa. Ha giocato 15 minuti appena con il Venezia, mostrando tra l’altro una condizione fisica non proprio convincente. Con il Bologna è tornato fuori, poi il segnale in Inter-Empoli. Ieri ha preso il posto di Lautaro Martinez e ha permesso ai nerazzurri di vivere i minuti di recupero con tranquillità. Nel due contro uno creatosi ha mandato in porta Marcus Thuram che ha siglato il suo tredicesimo gol in campionato. Un assist che dà fiducia insomma, ma che rappresenta anche un modo per ribadire la presenza ad Inzaghi. Magari nelle prossime gare avrà più spazio.