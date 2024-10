Prima Arnautovic, poi Taremi: tanta freschezza. Ma davanti c’è un duo imprendibile

Prima Marko Arnautovic poi Mehdi Taremi nella vittoria contro la Stella Rossa. Simone Inzaghi sorride: formazione azzeccata per l’allenatore dell’Inter che può contare sulla freschezza dei due.

PERFETTO – Tre punti importantissimi nella gara di ieri sera per l’Inter. Un poker perfetto per i nerazzurri rifilato alla Stella Rossa che si ritrova dopo due giornate con zero punti. Nella gara di ieri a San Siro, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi ad una coppia del tutto nuova, formata da Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Facilitati dalla qualità degli avversari, il duo austro-iraniano ha funzionato alla perfezione. Per l’attaccante iraniano infatti, sono arrivati due super assist e il primo gol in stagione con la maglia dell’Inter. Prima il recupero palla sul difensore serbo per poi mettere una palla al bacio per Marko Arnautovic. Nella ripresa invece, stesso recupero e assist per Lautaro Martinez che torna al gol anche in Champions League.

Prima Arnautovic, poi Taremi su rigore. Sorride l’Inter

COPPIA – Stesso discorso anche per Marko Anrautovic. Nella serata di ieri, per l’attaccante austriaco, è stato tutto perfetto. Recupero, corsa e un gol che sicuramente gli ridarà morale dopo un avvio non del tutto convincente. Il gol di ieri sera è infatti il terzo gol nelle ultime quattro presenze in Champions League se si contano le partite della passata stagione. Un ottimo bigliettino da visita per Simone Inzaghi che magari lo userà nelle sfide europee. Allo stesso tempo però, sia Taremi che Arnautovic dovranno fare i conti con una coppia imprendibile come quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La coppia franco-argentina, nella passata stagione, hanno portato l’Inter alla vittoria dello scudetto con una facilità disarmante.