Arnautovic, tanta pressione sulle spalle. L’unica vera alternativa

Marko Arnautovic è l’unica vera alternativa per l’Inter in attacco. Alexis Sanchez ha avuto difficoltà nel rientro con i voli, perciò l’austriaco sarà il solo su cui fare affidamento nel secondo tempo contro il Milan.

UNICO – Nessuno lo avrebbe detto, eppure Alexis Sanchez ha creato nuovamente problemi a Simone Inzaghi. Una questione riguardante i voli ha bloccato per un’altra notte il cileno che tornerà probabilmente oggi. Questo però toglie un ulteriore allenamento all’attaccante, che difficilmente verrà utilizzato al derby. L’unica vera alternativa alla coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez è quindi Marko Arnautovic. L’austriaco ha fatto bene fino ad ora come dodicesimo uomo, ma non ha ancora trovato la prima rete dal ritorno in nerazzurro. Contro il Milan è una partita particolare, per lui può essere la possibilità di dimostrare di valere un posto tra i titolari. La doppietta in nazionale è un assaggio di ciò di cui è capace Arnautovic, ora serve solo dimostrarlo a San Siro nella notte più importante di settembre.