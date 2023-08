Arnautovic sulla scia di Taremi: prima punta con vocazione di regia

Marko Arnautovic è l’ultimo nome uscito per l’attacco dell’Inter. Un’opzione che va a inserirsi nell’identikit della prima punta di manovra.

NUOVA OPZIONE – Nella lista delle punte per l’Inter all’improvviso è comparso Marko Arnautovic. L’indimenticato ex, nelle ultime due stagioni a Bologna, rappresenta un’opzione con pro e contro. Di esperienza, sia generale che in Serie A, con delle caratteristiche che possono essere assimilate a quelle di Taremi. Una prima punta con fisico, capacità di difendere palla e segnare, ma con una spiccata propensione per la regia offensiva. Vediamo le sue statistiche.

VOCAZIONE ALLA REGIA – Guardando i dati di FBREF, Arnautovic risulta persino più rifinitore che punta. Guardiamo le statistiche generali:

La parte in giallo è quella che riguarda passaggi e tocchi, ed è evidentemente la più sviluppata. L’austriaco ha proprio una passione per il partecipare alla manovra. Guardiamo i dati specifici del giocatore in possesso, sempre da FBREF:

Arnautovic mette insieme molti tocchi, persino moltissimi praticamente da trequartista. Ama staccarsi dai difensori per fare da riferimento alto per il gioco. Riceve molti palloni, e poi sui passaggi si comporta così:

Ne produce tanti, e pure precisi. Sia corti che lunghi. E ha anche una certa capacità di mandare in porta i compagni. Dunque, se l’Inter cerca una prima punta che possa portare regia offensiva, Arnautovic è sicuramente un’opzione valida.