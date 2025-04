Arnautovic scalpita per Inter-Cagliari. Un futuro ancora da scrivere!

Arnautovic si prenota per un posto da titolare in Inter-Cagliari. L’austriaco ambisce a incidere nel presente per scrivere un altro futuro.

IL PUNTO – Marko Arnautovic guarda alla sfida tra Inter e Cagliari come una possibile nuova opportunità per dimostrare di aver acquisito un ruolo di spicco nella rosa nerazzurra. Con il suo rendimento nel 2025, il calciatore austriaco si è meritato sul campo il rango di terzo attaccante nelle gerarchie offensive dei nerazzurri. Le prestazioni effettuate in campo, unitamente ai 3 gol e l’assist messi a segno in Serie A, ne hanno testimoniato una crescita evidente rispetto a quanto visto precedentemente all’Inter. A mancare, finora, non erano state le giocate di qualità, di cui l’austriaco ha sempre dato prova. Piuttosto, a non esserci era quella continuità necessaria per diventare protagonista in nerazzurro.

Arnautovic, Inter-Cagliari può essere un’opportunità per il presente e il futuro

OBIETTIVO CHIARO – Arnautovic guarda alla sfida contro il Cagliari da due prospettive strettamente interconnesse tra loro: aiutare l’Inter nella corsa scudetto e provare a convincere i nerazzurri a confermarlo nella prossima stagione. Un suo contributo attivo nel consentire ai meneghini di bissare il successo della scorsa stagione costituirebbe infatti un fattore molto significativo nel determinare la scelta della dirigenza sul suo futuro.

LO SCENARIO – L’Inter non si preclude alcuna opzione, al momento. La consapevolezza della crescente centralità dell’austriaco nella rosa nerazzurra è effettiva: ora tocca ad Arnautovic proseguire nella scia delle prestazioni positive degli ultimi mesi per provare prolungare la propria esperienza all’Inter.