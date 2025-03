Arnautovic, San Siro non fa più paura: numeri sorprendenti per l’Inter!

Quando i giochi si fanno duri Marko Arnautovic torna a segnare. I numeri dell’austriaco nell’ultimo periodo si rivelano sorprendenti e utilissimi alla causa interista.

SALVAGGENTE NELLA TEMPESTA – Il mese di aprile è ormai alle porte, ed anche se la Primavera rende l’aria sempre più tiepida, per l’Inter si prospettano settimane di tempesta. Il calendario nerazzurro, infatti, si fa sempre più fitto, con un numerosissimi impegni tutti evidenziati di rosso. In uno scenario così complicato, reso ancora più preoccupante dagli infortuni sempre dietro l’angolo, gli ultimi numeri ottenuti da Marko Arnautovic non possono che rincuorare Simone Inzaghi.

TENDERE LA MANO – Sin dall’inizio della stagione l’allenatore interista ha reso chiaro a tutti quanto fosse necessario e fondamentale l’impiego di tutte le forze a disposizione. Non sempre, però, l’apporto delle seconde linee è risultato sufficiente e utile alla causa nerazzurra. Anzi, fin troppo spesso la differenza di qualità e di quantità fra i titolari e le loro riserve, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, ha impensierito la tifoseria. Fortunatamente, però, sembra che proprio nel momento del bisogno qualcuno, proprio come Arnautovic, riesca a trovare la motivazione in più per tendere la mano a mister Inzaghi.

Arnautovic diventa la sorpresa dell’Inter: numeri in crescita in questo finale di stagione!

LA SORPRESA – Dopo un’inizio di stagione non semplice, Marko Arnautovic sembra finalmente aver svoltato. I dati raccolti dopo le ultime partite dell’Inter, infatti, è quasi sorprendente se confrontati con quelli dei mesi precedenti. Tra febbraio e marzo l’austriaco è andato a segno ben quattro volte, rispondendo presente alla chiamata del suo tecnico. Quattro centri per Arnautovic, infatti, nelle ultime quattro gare disputate a partire dal primo tempo. Non dal primo minuto, perché in Inter-Fiorentina dello scorso 10 febbraio l’attaccante è subentrato solo al 28′, per sostituire l’infortunato Marcus Thuram. Proprio in quella gara il numero otto è tornato a sbloccarsi e conquistare un San Siro che spesso ha dato l’impressione di intimorirlo, più che caricarlo.

L’ARMA IN PIÙ – Dopo la Fiorentina, Arnautovic ha reso vittima dei suoi gol anche la Lazio (in Coppa Italia), il Monza e, in ultimo, l’Udinese. Tre gare disputate tutte dal primo minuto e tutte nella cornice di San Siro, nelle quali l’austriaco si è rivelato preziosissimo e decisivo ai fini della vittoria. Inzaghi finalmente trova così delle risposte concrete anche dalle sue alternative, e lo fa proprio in un momento delicatissimo della stagione. Adesso Arnautovic, nonostante la stanchezza ammessa proprio ieri sera al termine della sfida contro l’Udinese, può diventare un’arma in più.