Arnautovic pronto a rientrare col Frosinone? Gli indizi da Inzaghi

Marko Arnautovic si allena ormai in gruppo da una settimana quasi. Il calciatore dell’Inter è pronto a rientrare in campo dopo settimane di difficoltà causa infortunio, gli indizi arrivano anche da Simone Inzaghi.

INFORTUNIO – Partito col botto con un assist perfetto per la doppietta di Lautaro Martinez con il Monza non è andata poi come si pensava per Marko Arnautovic. Il calciatore ha faticato, ha giocato da titolare solo con la Real Sociedad ed è stato bocciato da Simone Inzaghi con la sostituzione. Ad Empoli infine è arrivato il grave infortunio che lo ha costretto a saltare un mese e mezzo di partite. Dal 24 settembre l’austriaco non si rivede in campo, anche se in Austria contro il Salisburgo i tifosi hanno potuto riosservarlo.

Arnautovic, bentornato!

RIENTRO – Arnautovic si è riscaldato durante l’intero secondo tempo della partita tra Salisburgo e Inter, alla fine non è entrato. Ha avuto la possibilità di calcare il campo della Red Bull Arena e di vivere le prime sensazioni positive dopo l’infortunio. La distrazione muscolare l’ha ormai superata con successo, perciò con il Frosinone a San Siro ci potrebbe essere la possibilità di averlo almeno a disposizione per entrare nella ripresa. Tra i titolari è difficile che figurerà, ma Inzaghi ha nel ventaglio delle sue scelte finalmente anche l’attaccante austriaco.