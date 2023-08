Arnautovic profilo giusto per l’Inter? Tutti i pro e i contro dell’affare

L’Inter è fortemente interessata a Marko Arnautovic, attaccante 34enne del Bologna. E, secondo le ultime indiscrezioni, una prima offerta è già sul tavolo degli emiliani. Analizziamo la fattibilità dell’affare, per quello che sarebbe un ritorno in casa nerazzurra.

VOCE ALL’IMPROVVISO – Anche Marko Arnautovic si iscrive alla lista dei candidati per il ruolo di terza-quarta punta dell’Inter 2023-24. È notizia di ieri infatti che sul tavolo del suo agente sia giunta l’offerta di un top club, che gli addetti ai lavori hanno subito identificato coi nerazzurri. Che vorrebbero riportare a Milano l’attaccante austriaco del Bologna dopo i fasti (non suoi) della stagione 2009/10. Ma se all’epoca l’Inter ingaggiava dal Twente uno dei prospetti più interessanti d’Europa, oggi arriverebbe un profilo di attaccante completamente diverso.

Arnautovic fenotipo di attaccante che serve all’Inter

RIFERIMENTO UNICO – Partiamo dalle basi, ossia da come Arnautovic interpreta il ruolo. L’attaccante austriaco è un vero e proprio faro offensivo, in grado di fare reparto da solo. L’austriaco è un attaccante bravissimo spalle alla porta, che sa agire da autentico regista avanzato nel dialogo coi compagni. A conferma di ciò, la maggior parte dei suoi 36,35 tocchi a partita nella scorsa stagione (fonte: FBref.com) arriva nella trequarti: 34 tocchi a partita tra la linea di centrocampo e l’inizio dell’area. Pertanto è un’attaccante molto simile a Romelu Lukaku nello stile di gioco spalle alla porta, e quindi un fit pressoché perfetto per Lautaro Martinez. Ma i punti a suo favore non terminano qui.

LA STORIA NON SI DISCUTE – Se l’operazione andasse in porto, Arnautovic tornerebbe all’Inter alla veneranda età di 34 anni. Tredici anni dopo la magica stagione del Triplete, in cui l’austriaco raccolse appena 3 presenze, vincendo comunque gli unici trofei della sua carriera. I nerazzurri si troverebbero quindi un attaccante da oltre 150 gol in carriera, nonché primatista di presenze (108) e secondo miglior goleador (34 reti) con l’Austria. Che conosce bene la Serie A, grazie ai 25 gol in 57 gare in due stagioni a Bologna. Arnautovic non è certo un attaccante che porta in dote 20 o più gol a stagione (sarebbe ingeneroso chiederlo ad un 34enne). Ma può garantire un contributo di livello dalla panchina, a costi più che contenuti.

SALDI ESTIVI – Rispetto a tutti i profili emersi finora per rinforzare l’attacco dell’Inter, Arnautovic è sicuramente il più conveniente dal punto di vista meramente economico. Al momento, il suo valore del suo cartellino nel bilancio del Bologna ammonta a 3 milioni di euro. Mentre il suo stipendio è pari a 3,5 milioni di euro (lordi) a stagione, secondo capology.com. Il più alto tra i rossoblu, assolutamente nella media per la rosa nerazzurra. L’Inter potrebbe quindi garantirsi un rinforzo di peso, buono per avere un tampone nelle prossime due stagioni, senza appesantire troppo le casse. Ma non vi sono solo pro all’eventuale ingaggio di Arnautovic da parte dell’Inter.

Non uno qualsiasi: i rischi di prendere Arnautovic

TENUTA DA TESTARE – Quando giocava nell’Inter 2009/10, Arnautovic indossava la maglia numero 89, in onore del suo anno di nascita. E qui arriva il primo elemento da tenere grandemente in considerazione nel valutare questa operazione. L’austriaco non è più giovane, né futuribile. L’Inter non fa un investimento per il futuro (come avverrebbe con Folarin Balogun, ad esempio) bensì copre momentaneamente un vuoto numerico, in attesa di tempi finanziariamente migliori. E bisogna poi tenere conto che l’età porta con sé una maggior propensione ai problemi fisici: in due anni a Bologna 22 partite saltate per infortunio non sono affatto poche. E poi c’è la questione caratteriale.

RUOLO DA CHIARIRE – Da diversi anni ormai Arnautovic è abituato a essere il riferimento offensivo delle sue squadre, in tutti i sensi. All’austriaco la personalità non manca, e il carattere è tutto tranne che accomodante. Lo sa bene dalle parti di Bologna, dove sta puntando i piedi per andarsene in un top club (qui le parole del suo agente). Tuttavia l’Inter non può – né deve – garantire una maglia da titolare ad Arnautovic. Il 34enne può rappresentare un buon innesto per l’attacco, portando più incisività, ma non può essere il nuovo Edin Dzeko, per intendersi. E questo deve risultare chiaro soprattutto a lui, onde evitare l’insorgere di problemi nel corso dei prossimi mesi.