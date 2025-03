Arnautovic più di uomo spogliatoio: col Monza accende la fiamma

Arnautovic ha avuto un ruolo fondamentale in Inter-Monza. Il suo gol infatti ha riaperto la partita, indicando alla squadra la via per la rimonta.

OLTRE L’ETICHETTA – Marko Arnautovic in questo 2025 si sta togliendo di dosso l’etichetta di uomo spogliatoio. O meglio, di essere ormai ridotto a quel ruolo e solo a quello. E in Inter-Monza ha dato il segnale forse definitivo. Grazie a lui infatti la squadra non è uscita dalla partita, trovando gli stimoli giusti per arrivare alla rimonta.

GOL PESANTE – Inzaghi ha scelto l’austriaco come titolare, in coppia con Lautaro Martinez. Ad Arnautovic ha chiesto di fare la prima punta, di dare peso in area e di muoversi senza palla in verticale. Un lavoro fisico, senza palla, di sacrificio. La sua presenza nella partita infatti non è stata straordinaria, con ventidue palloni toccati in settantatré minuti giocati. Ma la sua rete ha un peso straordinario.

NUOVO ARNAUTOVIC – La rete del 2-1 non è stata difficile. Il più è stato il farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, con istinto da vero bomber. Ma quel gol, arrivato a pochi minuti dal 2-0 e a pochissimi dall’intervallo, ha cambiato l’inerzia della gara. Ha riacceso la fiamma in tutta la squadra. Semplice o no, fare quel gol in quel momento è stato un evento simbolico. Uno spartiacque. Che, ben canalizzato, ha permesso poi di vincere la partita. Un gesto da giocatore vero, importante, di peso. Un gesto che l’Arnautovic del 2025 è in grado di produrre, facendosi trascinatore della squadra.