Arnautovic, più che le prestazioni non convincono gli atteggiamenti!

Marko Arnautovic non ha inciso a partita in corso con la Real Sociedad. Non ha fatto niente di meglio di Alexis Sanchez e ha ancora deluso. L’atteggiamento è completamente sbagliato e da rivedere con l’Inter.

ERRORI – Le prestazioni di Marko Arnautovic non convincono, questo è certo. La scusante per l’austriaco però esiste ed è l’infortunio subito a fine settembre con l’Empoli. Quasi due mesi fuori sono difficili da recuperare, soprattutto pensando all’età del calciatore. Dal 24 settembre l’ex Bologna è rientrato il 12 novembre in occasione della partita con il Frosinone, giocando poco più di venti minuti. Dal suo ritorno Arnautovic ha segnato un solo gol in Champions League con il Benfica, deludendo però nel restante delle occasioni avute da Simone Inzaghi. La gara che ha mandato campanelli d’allarme alla società è però quella con la Real Sociedad di questo martedì. Mezz’ora in campo condita da una sola sponda utile per Juan Cuadrado che ha dato il via ad un’azione pericolosa dell’Inter. Arnautovic fa parlare di più piuttosto per l’atteggiamento in campo: mai cattivo, con corsa ciondolante e poco convinta. L’aria da superiore la si vede un miglio nel giocatore, peccato che non sia giustificata e reale. Superiore a chi Marko? Difficile capirlo, in due esperienze con la maglia nerazzurra ha segnato solo una volta e non lo ha mai fatto a San Siro.