Arnautovic e una nuova dimensione all’Inter. Futuro da scrivere!

Marko Arnautovic è indubbiamente una delle note liete del reparto offensivo dell’Inter nell’anno solare 2025. I miglioramenti dell’austriaco sono evidenti sotto vari aspetti.

IL PUNTO – Marko Arnautovic ha confermato le impressioni positive delle ultime sfide grazie a una prestazione di rilievo nel match vinto dall’Inter contro il Monza per 3-2. Il calciatore ex Bologna ha avviato la rimonta dei nerazzurri, con il suo colpo di testa vincente che è valso l’1-2 ai meneghini allo scadere del primo tempo, rendendosi poi protagonista di un lavoro significativo in fase di costruzione dell’azione offensiva. Anche e soprattutto grazie al suo apporto, i nerazzurri sono riusciti a garantirsi una vittoria essenziale per le proprie ambizioni scudetto.

Arnautovic può convincere l’Inter a credere ulteriormente in lui

LO SCENARIO – Arnautovic, nonostante le sue ultime prestazioni all’Inter, non è certo di conservare il posto anche nella prossima stagione. Il suo contratto in scadenza nel 2025 rende infatti in bilico la sua permanenza nel club meneghino anche oltre il termine di quest’annata. In questo scenario, però, il presumibile addio di Joaquin Correa (per mancato rinnovamento del contratto, in scadenza nel 2025) e l’incertezza relativa al futuro di Mehdi Taremi inducono l’Inter a ragionare con attenzione in vista del futuro.

L’OBIETTIVO – In questo senso, Arnautovic ha un solo modo per dimostrare all’Inter che proseguire la propria esperienza insieme sia la scelta giusta. Continuando a garantire prestazioni di personalità, cattiveria agonistica ed intelligenza tattica, l’austriaco ha la possibilità concreta di prolungare la propria avventura in nerazzurro. Così da attuare il proprio disegno per il futuro.