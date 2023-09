Arnautovic non pronto per la Champions League? Risposta Inzaghi a breve

Arnautovic è sceso in campo dal 1′ nella delicata prima partita di Champions League sul campo della Real Sociedad. Una scelta che ha spiazzato certamente tutti dato che Thuram sta brillando in coppia con Lautaro Martinez. Probabilmente Inzaghi non è rimasto soddisfatto e nel prossimo impegno europeo contro il Benfica potrebbe pensarci due volte

PESCE FUOR D’ACQUA – Marko Arnautovic sul campo della Real Sociedad è stato sicuramente tra i più deludenti: mai davvero in partita, feeling con Lautaro Martinez praticamente nullo e anche a livello di atteggiamento e approccio è apparso un pesce fuor d’acqua. Naturalmente Simone Inzaghi difende le sue scelte, sottolineando come la rosa profonda sia un fattore da sfruttare alla luce dei tanti impegni e mettendo in chiaro che continuerà a fare tanti cambi. Un discorso assolutamente condivisibile ma che lascia qualche dubbio dopo la prestazione incolore dell’austriaco.

Arnautovic, ci sono partite e partite: dopo l’inizio zoppicante in Champions League Inzaghi con il Benfica punterà ancora su di lui?

Arnautovic a San Sebastian ha praticamente preso il posto di Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez, ma quando nel secondo tempo è entrato il francese la musica è cambiata. Sia chiaro, l’ex attaccante del Bologna non è l’unico ad aver giocato male perché tutta l’Inter ha sofferto ma è innegabile che il numero 9 interista abbia più esperienza in determinati contesti. Non tutte le partite possono essere affrontare con un ampio turnover o quantomeno alcuni punti cardine devono rimanere tali. Inzaghi il prossimo 3 ottobre contro il Benfica a San Siro sa di dover ottenere una vittoria e probabilmente il ballottaggio Thuram-Arnautovic verrà risolto in modo diverso.