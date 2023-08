Arnautovic, no grazie. Che l’Inter guardi oltre il 10 del Bologna!

Marko Arnautovic è l’attaccante che in questo momento sembra in pole per vestire la maglia dell’Inter. Il nome non convince, anche i suoi disguidi con Thiago Motta chiariscono il problema principale.

PROBLEMA – L’attacco titolare vedrà protagonisti Lautaro Martinez e Marcus Thuram, è appurato ormai e le amichevoli estive ne sono una prova importante. I nomi usciti dal mercato non attraggono, chi per un motivo chi per un altro. In queste ultime ore è il turno di Marko Arnautovic, su cui i fari nerazzurri si sono azionati portando addirittura il fratello-agente ad esporsi. Thiago Motta apre alla cessione del numero 10, i rapporti con l’austriaco non sono idilliaci. Ciò dovrebbe far capire alla dirigenza il motivo per cui è meglio andare oltre Arnautovic: il calciatore non è propenso alle rotazioni, non è facile che accetti di giocare in maniera non continuativa. In carriera la sua voglia di essere protagonista ha sempre prevalso sulle sue possibilità tecniche, che certamente sono ottime. Spendere più di 10 milioni per un attaccante di 34 anni che potrebbe portare tali problematiche non è la migliore delle azioni di mercato.