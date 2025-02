Arnautovic mostra in Inter-Lazio il motivo del suo acquisto. Completezza!

Marko Arnautovic è stato il principale protagonista della sfida di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Lazio con il punteggio di 2-0. Oltre al gran gol in apertura dell’incontro, l’austriaco ha giocato una partita priva di macchie.

IL PUNTO – Marko Arnautovic ha vissuto un’Inter-Lazio da sogno. Il calciatore austriaco ha aperto le danze con una rete d’autore, applicando quanto studiato in allenamento al momento del tiro al volo da fuori area indirizzato nell’angolo alto alla sinistra della porta difesa da Christos Mandas. Oltre al gol, di un’importanza determinante per instradare il match nei binari auspicati dai nerazzurri, il giocatore dei meneghini ha propiziato varie azioni offensive grazie a giocate illuminanti e recuperi del pallone nella metà campo avversaria. La mentalità è stata da calciatore di livello importante, capace di assumere il peso delle responsabilità del reparto offensivo.

Arnautovic e la grande prova in Inter-Lazio: spiragli di futuro

LO SCENARIO – La prestazione di Arnautovic contro i biancocelesti rappresenta un buon auspicio per il prosieguo della stagione. Con Mehdi Taremi non ancora integrato al meglio nel contesto nerazzurro, e Joaquin Correa che non dà garanzie fisiche adeguate e certezze in termini di una costanza di rendimento, la crescita dell’austriaco con i meneghini rappresenterebbe un fattore importante per le ambizioni complessive dell’Inter in vista della fase cruciale della stagione. Non vi sono dubbi sul fatto che, con un rendimento di questo tipo, Arnautovic vedrebbe considerevolmente aumentato il suo minutaggio nelle varie competizioni stagionali. Con l’opportunità di rendersi protagonista in scenari rilevanti a livello nazionale e internazionale.