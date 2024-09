Arnautovic, Monza-Inter da titolare? Le nazionali lo aiutano

Marko Arnautovic probabilmente giocherà la sua prima partita da titolare in Monza-Inter. Il calciatore viene aiutato dalle nazionali, di seguito il motivo.

NOVITÀ – Marko Arnautovic riceve un aiuto importante dalle nazionali. Il motivo è semplice e riguarda il rientro dei compagni d’attacco ad Appiano Gentile. L’Inter ricomincerà ad allenarsi martedì in vista della partita di domenica in campionato contro il Monza, non tutti però saranno presenti. L’austriaco ci sarà sicuramente, così come Marcus Thuram in quanto non costretti a trasferte impossibili. La situazione è diversa invece per Mehdi Taremi e Lautaro Martinez. Gli ultimi due saranno in dubbio per il match.

Arnautovic titolare a Monza? La possibilità

POSSIBILITÀ – Lautaro Martinez e Taremi giocheranno le loro ultime partite in nazionale martedì. Il primo alla sera, Argentina-Colombia in programma, il secondo invece in Kuwait-Iran nel pomeriggio alle 18. Entrambi torneranno giovedì dopo un volo intercontinentale, quindi particolarmente impegnativo. La condizione fisica non sarà delle migliori, per questo Arnautovic è favorito per essere titolare con il Monza assieme a Thuram. L’austriaco non può affatto sprecare un’occasione del genere. Con la concorrenza di questa stagione è difficile che abbia spesso chance di questo tipo, perciò è obbligato ad incidere fin da subito. Non sono più giustificati gli eccessi di altruismo o gli errori davanti al portiere.