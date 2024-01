Arnautovic messo in copertina senza prove: il caso discoteca dopo Inter-Verona

Arnautovic fa parlare di sé per le vicende extra campo anche quando le accuse non sono seguite da prove. L’episodio che lo vede come potenziale (?) protagonista in discoteca dopo Inter-Verona è la dimostrazione di come si possa trattare con leggerezza anche temi delicati

DENUNCIA IN DISCOTECA – Continua a far discutere la vicenda che vede coinvolti “due calciatori stranieri”, legati al mondo Inter ma non ancora identificati. Basterebbe questo per prendere con le pinze tutte le informazioni veicolate nelle ultime ore. E invece anche stamattina si sfrutta la notizia senza i dovuti accorgimenti. Un esempio? Il quotidiano Tuttosport pubblica un articolo, firmato da Vladimiro Cotugno, con il seguente titolo: “Serata in discoteca movimentata per Arnautovic e un compagno. Denunciati due stranieri nerazzurri. L’accusa: minacce, violenza privata e violazione della privacy“. La foto scelta per presentare l’articolo è quella di Marko Arnautovic con tanto di didascalia provocatoria: “Marko Arnautovic, 34 anni: pagato 10 milioni, ha segnato 2 gol”. Peccato che lo stesso articolo termini con il seguente estratto: “I nomi? Alcuni media hanno ipotizzato Arnautovic, Tutino precisa «di non voler confermare né smentire», ma conferma che si tratta di due stranieri”. E allora? “Due stranieri” non si traduce in “Arnautovic” eh.

Arnautovic in discoteca dopo Inter-Verona?

ACCUSE SENZA PROVE – Nell’articolo, contenente il racconto di Simone Tutino – responsabile dei rapporti stampa dello studio legale, che ha ipotizzato le accuse contenute nella denuncia depositata a carico di due calciatori dell’Inter alla Procura di Milano – sull’episodio del 6 gennaio presso la nota discoteca “Hollywood” di Milano, ci sono alcuni dettagli. Dettagli per provare a ricostruire la vicenda. Niente più. Non vengono fatti nomi ma quello di Arnautovic è in copertina. Nel titolo. Nella foto. Magari le prove esistono pure ma dove sono? Sicuramente non sulle pagine di un quotidiano sportivo che si diverte a lanciare il “totostraniero nerazzurro” su una vicenda di cronaca. La verità verrà a galla, appena tutte le informazioni saranno complete. Ciò che non può andar bene è il modo in cui viene trattata una notizia simile. E le sue finalità. Altro che liti, minacce e violazioni varie: la nottata successiva a Inter-Verona di Serie A non è ancora finita…